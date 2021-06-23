Аналитики составили портрет потенциальной жертвы кибермошенников

Мужчины средних лет, проживающие в центральных регионах России, чаще всего попадаются на уловки кибермошенников. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного аналитиками банка ВТБ.

Согласно представленным данным, наиболее уязвимой категорией считаются люди в возрасте от 35 до 39 лет. Среди общего количества пострадавших от кибермошенников на них приходится третья часть. Средний возраст жертв мошенников среди мужчин — 30 лет, среди женщин — 33 года.

Не поддаются на уговоры злоумышленников молодежь до 29 лет и старшее поколение от 50 лет.

Чаще всего страдают от действий мошенников жители Центрального федерального округа. На него приходится до 40% всех незаконных списаний средств. На втором и третьем местах расположились Приволжский и Сибирский федеральные округа с результатом 13 и 12% соответственно.

Реже всего мошенники обращаются к банковским клиентам из Северо-Кавказского федерального округа.

Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов заявил, что за один месяц специалисты банка блокируют более тысячи мошеннических онлайн-ресурсов. Но злоумышленники придумывают новые пути, чтобы получить доступ к деньгам потенциальных жертв.

«Недавно они стали маскировать фишинговые атаки под опросы по качеству от имени банка, за которые клиент якобы получит деньги», — поделился представитель ВТБ.

Никита Чугунов пояснил, что таким образом мошенники получают личные данные клиента, код доступа к банковскому онлайн-приложению и реквизиты карты для проведения незаконных операций.

«Мы настоятельно рекомендуем пользователям не терять бдительность в любой ситуации и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете», — призвал представитель банка.

Сотрудники кредитного учреждения никогда не просят данные по картам или счетам клиента, не интересуются одноразовыми паролями. Кроме того, не стоит устанавливать программы по звонку так называемого «сотрудника безопасности».