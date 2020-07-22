Аналитики сообщили о росте цен на нефть марки WTI в ходе торгов в среду, 22 июля.

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 2,82%. Теперь их стоимость составляет 41,96 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent за сентябрь уменьшились на 0,79% - до 43,97 доллара за баррель, информирует сайт RT.

Ранее сообщалось, что нефтекомпании США продолжают наращивать объемы производства, несмотря на пандемию коронавируса и ощутимое падение спроса на энергетические ресурсы. В настоящее время коммерческие запасы нефти в Штатах находятся на рекордном уровне в 541 миллион баррелей, пишет сайт «Экономика сегодня».