Аналитики сообщили о росте мировых цен на нефть. На это указывают данные торгов.

По информации специалистов, августовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,07%. В данный момент они составляют 40,84 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent за сентябрь выросли на 0,23%. Их стоимость — 43,38 доллара за баррель, информирует RT.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что сотрудники ведомства ожидают более низких показателей по объемам добычи нефти, газа, а также выработки электроэнергии и производства угля, которые продержатся до конца нынешнего года.