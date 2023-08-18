Деньги 18 августа 2023, 15:17 Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что интерес россиян к новостям про валютный курс вырос в 1,5 раза

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Аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, что интерес российских граждан к новостям про курс доллара вырос в 1,5 раза за последние четыре месяца. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Так, трое из 10 респондентов сообщили, что постоянно следят за изменением курса валют. Причем чаще интересуются долларами и евро именно мужчины.

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«Россияне предсказывают дальнейшее снижение курса, в периоды ослабления рубля (как сейчас) — удорожание доллара и евро», — говорится в сообщении аналитиков.