Аналитики сделали прогноз, на сколько еще подорожает бензин в России

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев и исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артем Тузов сделали прогноз, на сколько подорожает бензин в России к лету, написал Life.

Напомним, что в конце марта ряд АЗС столкнулся с ситуацией, когда стоимость топлива на бирже оказалась выше розничных цен. В некоторых случаях разница составляла около 5–6%. Как считает Деев, к 1 июня бензин еще прибавит в цене.

«Правительство обещает, что рост цен в этом году будет сравним с темпами инфляции. Учитывая, что в данный момент инфляция в России составляет более 5%, цены могут к лету прибавить порядка 1,5–2%: АИ-92 может быть на уровне 45,53 рубля, АИ-95 — 49,24, АИ-98 — 55,92, дизель — 50,32», — уточнил специалист.

Тузов уверен, что на фоне этой ситуации в стране не будут массово закрываться заправки. В случае обострения ситуации, кабмин введет дополнительные меры поддержки для АЗС и будет регулировать цены.