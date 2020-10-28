Аналитики Счетной палаты сделали прогноз развития экономики РФ до 2023 года

По информации специалистов, в нынешнем году в базовом сценарии внутренний валовой продукт (ВВП) РФ уменьшится на 4,2%. Есть альтернативный вариант с сокращением показателя на 4,8%.

«Различие между сценариями сильнее проявляется в 2021 году: если на протяжении заметной части этого года ограничения сохранятся, то темп роста экономики Российской Федерации будет практически в два раза ниже, чем в базовом сценарии», — уточнили эксперты.

Отмечается, что в 2022–2023 годах темпы роста ВВП России увеличатся до 2,5–2,7% в год. На это указывают предпосылки о положительном влиянии на нашу экономику вернувшихся к докризисным показателям темпов роста мировой экономики и повышении цен на нефть.

С начала грядущего года ожидается постоянный рост реальных доходов приблизительно на уровне 2% в год. Перспектива такой картины объясняется сохранением высокой доли расходов на социальную политику и возможным повышением заработных плат.