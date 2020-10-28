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    28 октября 2020, 11:09

    Аналитики Счетной палаты сделали прогноз развития экономики РФ до 2023 года

    Полина Петрова

    Аналитики Счетной палаты рассчитали прогноз развития экономики России до 2023 года, информирует газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
    Аналитики Счетной палаты сделали прогноз развития экономики РФ до 2023 года

    По информации специалистов, в нынешнем году в базовом сценарии внутренний валовой продукт (ВВП) РФ уменьшится на 4,2%. Есть альтернативный вариант с сокращением показателя на 4,8%.

    «Различие между сценариями сильнее проявляется в 2021 году: если на протяжении заметной части этого года ограничения сохранятся, то темп роста экономики Российской Федерации будет практически в два раза ниже, чем в базовом сценарии», — уточнили эксперты.

    Отмечается, что в 2022–2023 годах темпы роста ВВП России увеличатся до 2,5–2,7% в год. На это указывают предпосылки о положительном влиянии на нашу экономику вернувшихся к докризисным показателям темпов роста мировой экономики и повышении цен на нефть.

    С начала грядущего года ожидается постоянный рост реальных доходов приблизительно на уровне 2% в год. Перспектива такой картины объясняется сохранением высокой доли расходов на социальную политику и возможным повышением заработных плат.