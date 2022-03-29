Аналитики рассказали, почему укрепляется рубль

Курс доллара за последние недели доходил до 120 рублей, однако теперь он идет вниз, а рубль постепенно укрепляется. Эксперты рассказали Life, почему это происходит и какие перспективы у российской валюты.

Сейчас укреплению рубля способствует сразу несколько факторов, рассказывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Это низкий импорт, высокие сырьевые цены, отключения нерезидентов от торгов, барьеры по перетоку иностранных валют.

«Еще один весомый драйвер — инициативы президента о переводе стран-санкционеров в рублевую зону при оплате потребляемого ими газа», — рассказал эксперт.

При этом в апреле рубль может еще немного вырасти, считает старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

«На горизонте ближайшего месяца рублю остается только одно — укрепляться. По всей видимости, у российской валюты уже получилось расправиться с уровнем в 95 рублей за доллар, так что следующей целью становится диапазон 84–87 за доллар США и 96–99 за евро. Более сильного укрепления пока ожидать не приходится», — сказал Быков.