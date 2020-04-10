Аналитики рассказали, когда восстановится экономика в России

Сроки восстановления российской экономики зависят от того, по какому сценарию будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. В лучшем случае в 2020 году ВВП сократится на 3,8%, в худшем — на 10,2%.

Такой прогноз сделали специалисты международной консалтинговой компании McKinsey & Company. Они рассматривают два варианта восстановления экономики страны. Их исследования опубликовал РБК.

В первом случае она вернется на докризисный уровень (конец 2019 года) к середине 2021 года. Аналитики назвали этот сценарий базовым. Он возможен, если страна справится с коронавирусом и стабилизирует ситуацию с его распространением до конца второго квартала. Если события будут развиваться так, то в 2020 году ВВП снизится на 3,8%.

Во втором случае экономика поднимется до показателей конца 2019 года не раньше середины 2023 года. Негативный сценарий предусматривает отложенное восстановление — мировая экономика окажется в затяжной рецессии. Пик кризиса придется на первый квартал 2021 года — по прогнозам аналитиков, в этот период ВВП снизится на 14%. Однако при таком сценарии в 2020 году ВВП России снизится на 10,2%.

Аналитики отметили, что это промежуточная версия прогноза (его составляли в конце марта, до того, как случился ряд важных для экономики событий). Во-первых, президент продлил нерабочие дни до 30 апреля, что скажется негативно на новой версии исследования. Во-вторых, правительство заложило примерно 1,4 триллиона рублей из бюджета на борьбу с последствиями, которые принесет пандемия коронавируса. С учетом мер социальной поддержки населения, которые Путин озвучил 8 апреля, эти показатели увеличиваются, что позитивно скажется на прогнозе.