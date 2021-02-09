Аналитики рассказали, когда рубль подорожает

Российский и глобальный фондовый рынки имеют достаточный потенциал для продолжения роста и отечественные индексы и рубль могут закончить неделю укрепление. Российские акции подтянулись вслед за ценами на нефть и западными площадками. Но любая негативная новость может привести к их распродажам.

Опрошенные ТАСС эксперты отметили приближение индекса Мисбиржи к отметке 3500 пунктов, так и укрепление рубля при росте цены за баррель нефти марки Brent. Она достигла 60 долларов.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что рынки растут из-за высокой адаптивности к пандемии, которую показала экономика западных стран.

«Большинство отчетов по выручке и прибыли компаний, которые были представлены в последние недели, лучше прогнозов. Более того, большинство компаний закладывает сохранение динамики и не видит рисков ни стагнации, ни тем более рецессии», — сказал Емельянов.

Он подчеркнул, что выше ожиданий оказались рост производства, спрос и рынок труда. Кроме того, положительное влияние оказал «План Байдена», предусматривающий поддержку бизнеса на 1,9 триллиона долларов.

Руководитель отдела по инвестиционному консультированию Тинькофф Инвестиции Кирилл Комаров уверен, что позитивный настрой рынка поддерживает информация о вакцинации, которая началась в некоторых странах.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев предположил, что в ближайшие недели рынок ждет коррекция.

«С учетом того, что рынок находится на максимумах, коррекция, конечно, удивления не вызовет», — отметил он.

Руководитель отдела анализа акций «Финам» Наталья Малых предположила, что на коррекцию российских бумаг может повлиять тема санкций.

«Отношения России с западными странами ухудшились в последнее время после ареста Навального, и Европа и США могут прибегнуть к ужесточению санкционного режима», — отметила она.

Акции горно-металлургической компании «Норникель» после решения суда о взыскании с ее дочернего предприятия 146,2 миллиарда рублей снизились в цене на 1,75%.