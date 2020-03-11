    11 марта 2020, 14:11

    Аналитики рассказали, какими будут цены на бензин в апреле

    Артур Блянихов

    Аналитики разъяснили Life.ru, как на стоимости топлива отразятся события на валютном и нефтяном рынках.
    Аналитики рассказали, какими будут цены на бензин в апреле

    По данным издания, с первого апреля прекращает действовать сделка ОПЕК+, которая ограничивает нефтедобычу. На этом фоне российский рубль ослаб, а нефтяные котировки держатся на низком уровне.

    Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков отметил, что в апреле розничные цены на заправках останутся примерно на нынешнем уровне.

    «Выход России из сделки с ОПЕК+ может привести к некоторому дефициту топлива на внутреннем рынке, так как фактически снимаются ограничения по поставке нефти на экспорт», — обратил внимание эксперт.

    В свою очередь старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова напомнила о договоренности между правительством и отечественными нефтяными компаниями о неповышении цен на топливо.

    «Государство как раз в начале года усилило свои социальные функции и жестко пресечет любые попытки недобросовестных трейдеров и АЗС поживиться на людях», — указала эксперт.