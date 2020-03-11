Аналитики рассказали, какими будут цены на бензин в апреле

По данным издания, с первого апреля прекращает действовать сделка ОПЕК+, которая ограничивает нефтедобычу. На этом фоне российский рубль ослаб, а нефтяные котировки держатся на низком уровне.

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков отметил, что в апреле розничные цены на заправках останутся примерно на нынешнем уровне.

«Выход России из сделки с ОПЕК+ может привести к некоторому дефициту топлива на внутреннем рынке, так как фактически снимаются ограничения по поставке нефти на экспорт», — обратил внимание эксперт.

В свою очередь старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова напомнила о договоренности между правительством и отечественными нефтяными компаниями о неповышении цен на топливо.

«Государство как раз в начале года усилило свои социальные функции и жестко пресечет любые попытки недобросовестных трейдеров и АЗС поживиться на людях», — указала эксперт.