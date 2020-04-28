Аналитики прочат российскому бюджету и нефтяникам рекордные потери

Нерадостный прогноз составили аналитики из независимого ценового агенства Argus относительно положения дел в российской нефтяной отрасли. По их оценкам, в 2020 году она может потерять, по крайней мере, 18 миллиардов выручки. А государственный бюджет, вероятно, лишится около 50 миллиардов из-за сокращения нефтяных налогов.

Доходы нефтекомпаний России в 2020 году могут снизиться на 18-20 миллиардов из-за падения цен на нефть. Об этом написала газета «Коммерсант», ссылаясь на исследование.

В базовом сценарии Argus исходила из того, что средняя цена за баррель Urals в 2020 году составляет 27,7 доллара. Однако уже во втором квартале цены понизятся из-за того, что в апреле экспорт нефти может стать убыточным. Также возникают риски снижения переработки после нового договора в рамках ОПЕК+. Возможная цена на топливо, по мнению аналитиков, снизится на один-три рубля за литр.

В итоге снижение цен на нефть и снижение добычи приведет к тому, что в бюджет России станет поступать меньше денег. Предполагалось, что эта отрасль принесет казне в 2020 году 89,2 миллиарда долларов. В основном речь идет о поступлениях за счет налогов на добычу полезных ископаемых (78,5 миллиарда долларов).

По базовому сценарию Argus, теперь речь может идти только о 39 миллиардах долларов. Часть потерь бюджет может компенсировать за счет масштабных сборов по демпферу* (9,6 миллиарда), считают в Argus.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко объяснил, почему снижение мировых цен на нефть есть, а стоимость бензина при этом не уменьшается.