Аналитики предупредили об обрушении цен на золото из-за вакцины от коронавируса

«ФедералПрессс» уточнил, что с начала года стоимость золота подскочила на 22% и превысила отметку в две тысячи долларов за унцию. Исторический рекорд был установлен в августе — 2089,2 доллара. Сейчас цена драгоценного металла — около 1,9 тыс. долларов за унцию.

По мнению экспертов, динамика цен на золото до конца года будет непредсказуемой, поскольку сейчас на рынке преобладает спрос со стороны розничных инвесторов. Отмечается, что в большей степени он зависит от их настроений и эмоций.