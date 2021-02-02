Аналитики предсказали рост цен в России в феврале

Ослабление рубля и повышение цен в начале года стали главными проинфляционными рисками в феврале, считают эксперты. Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова предположила, что годовая инфляция в текущем месяце ускорится до 5,8%.

«Во-первых, не удается затормозить рост продовольственных цен, этот фактор продолжает быть главным драйвером инфляционного давления. Во-вторых, динамика курса с начала года может заставить компании переносить ослабление рубля в конечные цены, что также будет негативно для динамики цен», — пояснила она.

Аналитики «ВТБ Капитала» полагают, что годовая инфляции в феврале составят 5,4%. Рост цен в продовольственном сегменте в этом месяце они оценивают примерно в 6,9%, а в непродовольственном — в 5%. В секторе услуг инфляция окажется ниже целевых уровней Центробанка — около 3,3 % год к году.

По мнению старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича, главными драйверами инфляции в феврале станут продолжающийся рост цен на овощи и фрукты, всплеск волатильности на валютном рынке, возможный перенос случившегося роста цен производителей в обрабатывающей промышленности в потребительские цены.

Главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский уверен, что уровень инфляции должен стать локальным пиком. По его словам рубль стабилизировался, это позитивно скажется на инфляционной динамике. Также свой эффект дают меры по регулированию цен на продовольственные товары.

«Наконец, эффект пищевой инфляции на мировых рынках тоже начинает „выдыхаться“. В итоге в феврале инфляция в годовом выражении должна достичь своего максимума на уровне около 5,5%», — заключил он.

Тем временем Минпромторг предложил раздавать нуждающимся россиянам деньги на продукты.