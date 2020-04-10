Аналитики предрекли рост ставок по вкладам
Как сообщает РБК, поднятие ставок может произойти на один-два процентных пункта.
«В кризисные моменты банки пытаются сдержать отток вкладов. Особенно это видно по банкам, которые не являются госбанками, крупными или очень надежными», — пояснил изданию старший партнер McKinsey Семен Яковлев.
Он отметил, что банки, находящиеся после первой десятки, начинают удерживать клиентов повышенными ставками по депозитам.
Отмечается, что рост ставок будет для рублевых вкладов, а не валютных.
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил он.
Ранее предложение Путина взимать налог с доходов по вкладам перепугала россиян. В банках считают, что суть нововведений поняли не все. Теперь люди хотят забрать вклады и снимают наличные деньги со счетов.