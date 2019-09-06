Аналитики предположили, что ЦБ возьмет паузу после снижения ключевой ставки

Аналитики назвали снижение ожидаемым событием. По их словам, это укладывается в политику планомерного смягчения. Однако эксперты считают, что после этого Центробанк возьмет паузу.

Предыдущее снижение ключевой ставки было в июне и также на 0,25 пункта, сообщил сайт «Царьград». В июле представители регулятора сообщали о продолжении падения и переходе к нейтральной денежно-кредитной политике — в этой части этапы расписаны до середины 2020 года.