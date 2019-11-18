Аналитики повысили кредитный рейтинг Подмосковья

Рейтинг повысился из-за темпов развития экономики Московской области, которые опережают среднестатистические показатели — это выражается устойчивым ростом доходов бюджета региона. На поддержание кредитного рейтинга влияют не только стабильные бюджетные показатели, но и средний уровень долговой нагрузки, а также минимальные риски рефинансирования при избыточном объеме собственной ликвидности.

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С 2013 по 2018 год налоговые и неналоговые (ННД) доходы Подмосковья увеличились на 70%. Этот показатель значительно превысил средний уровень по всей стране, который составил 57%. АКРА считает, что в 2019–2020 годах ежегодное увеличение ННД составит 10%. Бюджету региона характерна стабильно высокая доля собственных поступлений: так, в 2016–2020 годах ННД будут равны около 93% доходов бюджета без учета субвенций.

АКРА считает, что обязательные расходы составят в среднем 73% потраченных бюджетных средств. Среднюю долю капитальных расходов агентство оценивает в 18% совокупных расходов Подмосковья. Благодаря стабильному росту доходов удается не только поддерживать значительный уровень капитальных расходов, но и увеличивать его. Их плановый рост в 2019 году составляет 90%, а в 2020 — 70% по сравнению с данными за 2018 год.

Таким образом, дефицит бюджета Московской области может превысить 20% ННД в текущем году, и около 10% — в следующем, в то время как в прошлом году он составил 6%. Однако возможный рост долговой нагрузки в этом случае полностью компенсирует изменение структуры бюджетных расходов. Справиться с дефицитом поможет также финансирование его части за счет накопленной ликвидности.

В тот момент, когда АКРА проводило анализ, задолженность Подмосковья, которую необходимо погасить в 2020 году, составила 29% от всех долговых обязательств региона. Он оказался в 3,5 раза меньше ожидаемого операционного баланса за вычетом процентных расходов — это позволяет говорить о минимальном риске рефинансирования, которое может произойти в 2019 году.

АКРА отметило, что все расходы на обслуживание этого долга в 2019–2020 годах не составят более 11% от общего операционного баланса. Этот показатель подтверждает низкий уровень риска и указывает на необременительность данных расходов для бюджета Московской области.