Аналитики посоветовали перенести покупку квартиры на 2021 год

Причина в столь высоком интересе к недвижимости кроется в небывало низких ипотечных ставках. Благодаря льготной ипотеке под 6,5% годовых обвал рынка недвижимости не случился.

В отдельных регионах рост цен на новостройки уже достиг 20%. А на рынке вторички число зарегистрированных сделок по договорам купли-продажи по итогам трех кварталов достигло 2,5 миллиона. В итоге в ноябре средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье достигла 89,1 тысячи рублей. Это на 2% больше, чем месяцем ранее. Годовой рост достиг 9,2%

Наибольший скачок цен на вторичку зафиксирован в Санкт-Петербурге, где цены за месяц поднялись на 6%. Средняя цена за «квадрат» перевалила за 140 тысяч рублей.

Однако январь и февраль всегда характеризуются низким спросом. А значит, в ближайшие месяцы рост цен на рынке вторичного жилья притормозится. Причем в некоторых локациях не исключено незначительное снижение цен на уровне 1-2%. Об этом рассказал директор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Снижение спроса напрямую скажется на стоимости недвижимости в новостройках и на вторичном рынке, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Уже весной ожидается постепенное снижение цен, потому что спрос на льготную ипотеку постепенно остывает.

Кричевский не рекомендует торопиться с покупкой квартиры тем, для кого жилищный вопрос стоит не так остро. Во второй половине 2021 года на рынок поступит большое количество залоговой недвижимости. Заемщики попытаются избавиться от долговой нагрузки, поэтому начнут продавать жилье с хорошими скидками.