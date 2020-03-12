Аналитики посоветовали не хранить все сбережения в одной валюте

«Колебания курса валют не ставят под угрозу безопасность места хранения. Другой момент, что рублевые активы девальвируются прямо пропорционально снижению курса рубля», — отметил Абрамов.

По его словам, нельзя хранить все сбережения в одной валюте и в одном продукте. Специалист заметил, что сегодня вообще экономически невыгодно хранить деньги на банковском депозите.

В свою очередь создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко предупредил, что делать вложения в условиях паники — это занятие для профессионалов.

«Потому что, с одной стороны, подешевевшие активы могут обеспечить большую выгоду, но могут и подешеветь еще», — пояснил специалист.

Он добавил, что в таких ситуациях лучше занять выжидательную позицию и не делать значительных вложений. Для инвесторов наступит золотое время, когда экономика начнет восстанавливаться.

«Если вы сохраните свободные деньги к этому времени — сможете заработать», — заверил собеседник издания.