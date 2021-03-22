Аналитики посчитали, сколько стоит жизнь в крупнейших городах России

Аналитики NEWS.ru посчитали, сколько стоит жизнь в крупнейших городах России. Они выяснили, что самая серьезная финансовая нагрузка приходится на жителей столицы — 63 334 рубля.

Специалисты учли, что 35 тысяч из этой суммы нужно отдать за съемную квартиру, а чуть более 20 тысяч рублей уходит на траты по прожиточному минимуму. Кроме этого, около двух тысяч рублей требуется, чтобы оплатить «единый» проездной на месяц, а в 5500 рублей обойдутся коммунальные услуги.

В Санкт-Петербурге жить гораздо дешевле. Здесь человеку в месяц необходимо 40 028 рублей. 20 тысяч рублей гражданин отдает за аренду однокомнатной квартиры, а примерно 13 тысяч рублей уходит на расходы по прожиточному минимуму. Остальные средства нужно заплатить за транспорт и коммуналку.

Месяц проживания в Новосибирске стоит приблизительно 33 200 рублей. 15 тысяч рублей горожане платят за месяц аренды однокомнатной квартиры. Прожиточный минимум составляет 13 тысяч рублей. Жителю Екатеринбурга нужно около 33 600 рублей в месяц. 16 тысяч рублей необходимо отдать за аренду жилплощади, почти 12 тысяч уйдет на траты по прожиточному минимуму, а оставшееся — на проезд и оплату ЖКХ.