Аналитики подсчитали, когда Россия исчерпает свои резервы

Фонд национального благосостояния (ФНБ) Минфина может исчерпать свои ликвидные резервы через два года. Ситуация будет развиваться по такому сценарию, если стоимость российской нефти Urals останется на уровне 15 долларов за баррель.

Оценку представили экономисты Deutsche Bank, сообщил сайт РБК со ссылкой на составленный обзор.

По мнению аналитиков, сейчас в ФНБ есть около 120 миллиардов долларов. В подсчете этой суммы учтена покупка Минфином контрольного пакета Сбербанка у ЦБ РФ. Сделка обошлась в 2,1 триллиона рублей (или в 28 миллиардов в американской валюте). Ликвидная часть фонда с условием актуальных обменных курсов равняется порядка девяти триллионов рублей.

В Deutsche Bank заметили, что средств хватит, чтобы покрыть дефицит нефтегазовых доходов в течение немногим больше двух лет. Urals должна стоить при этом 15 долларов за баррель. Если же стоимость нефти возрастет до 30 долларов, то запасов хватит примерно на шесть лет.

Потребление нефти во всем мире резко снизилось из-за пандемии коронавируса. Предложение превышает спрос более чем на 20 миллионов баррелей в сутки, а хранилища переполнены. Растет стоимость хранения нефти на морских танкерах.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти. Достигнутые соглашения вступят в силу в мае, что может поддержать цены на нефть.

Минфин сейчас продает валюту из ФНБ, чтобы получить рубли и финансировать дефицит бюджета в апреле. В ведомстве подсчитали, что имеющихся ресурсов хватит на три года, если нефть Urals постоянно будет стоить 20 долларов. При текущих ценах, по мнению министра финансов Антона Силуанова, резервов достаточно на пятилетний период.