Аналитики поделились торговыми прогнозами на текущую неделю
Глава аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель заметила, что чисто экономически американская валюта должна колебаться на уровне около 50 рублей, если детально разбирать изменение показателей с курсом рубля в корреляции с 2015 года. Однако за указанный период несколько раз вводились и продлевались антироссийские санкции, и это давало отклонение в динамике курса валют.
«И сейчас мы наблюдаем следующее — доллар стоит около 62-63 рублей за единицу и никуда не двигается», — обратила внимание Френкель.
В свою очередь руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, комментируя ситуацию с нефтяными котировками, подчеркнул, что определяющий характер с рынком черного золота будет носить новостной фон вокруг Поднебесной и Вашингтона.
«Остальные факторы создали предпосылки для продолжения роста: риски Brexit нивелированы, ФРС не станет повышать ставку в 2020 году и поддержит рынок ликвидностью, в мире появились обнадеживающие сигналы в макроэкономической статистике», — пояснил специалист.