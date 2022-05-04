Аналитики оценили изменение курса доллара после майских праздников

В апреле курс рубля в отношении доллара и евро укрепился до уровня начала года. Однако уже к середине мая ряд экспертов ожидают укрепления американской валюты до 80 рублей за доллар. Об этом сообщил Life.

Причин для укрепления курса рубля против доллара и евро специалисты назвали несколько: это и валютные ограничения, и продажа валютной выручки компаниями-экспортерами, и устойчивый профицит торгового баланса. При этом отток валюты за рубеж фактически блокирован: все это способствует росту рубля и падению доллара. Однако ситуация может измениться, отметил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

«К середине мая ожидаем восстановления курса доллара до 80. Перед ростом он способен протестировать уровень в 70 рублей. Торговые объемы на рынке низкие. Соответственно, при искусственном сдерживании укрепление до 70 рублей за доллар не вызовет ни у кого удивления. К середине мая по курсу евро ожидается повышение до зоны 80–82 рубля», — сообщил он

Причиной эксперты называют, во-первых, российский бюджет, который сверстан, исходя из определенных прогнозов курса рубля и доллара — его уход ниже заданных рамок окажется невыгоден для РФ. А во-вторых, свою роль продолжит играть геополитика.

Ранее инвестиционный стратег Павел Веревкин заявил, что ослабить национальную валюту может лишь сокращение мер валютного контроля. Политика Центробанка по снижению ключевой ставки не окажет существенного влияния на курс рубля, отметил специалист.