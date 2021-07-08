Аналитики определили, кто чаще всего пользуется пластиковыми картами в России

Аналитики центра НАФИ провели исследование и составили портрет россиян, которые пользуются безналичным способом оплаты товаров и услуг. Об этом сообщило RT.

Как показало исследования, за последние шесть лет число человек, использующих для оплаты пластиковые карты, увеличилось с 16 до 47%. При этом с 2015 года число россиян, которые пользуются только наличными, уменьшилось с 57 до 22%.

По мнению аналитиков, предпочтение безналичным платежам отдают женщины в возрасте от 30 до 40 лет, проживающие в Северо-Западном, Уральском или Дальневосточном федеральных округах. Также чаще всего они проживают в крупных городах с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек.

Зачастую пользователи безналичной оплаты имеют высшее образование, называют свое материальное положение «хорошим» или «очень хорошим». Также они имеют детей. Часто такие люди обладают высоким уровнем финансовой грамотности.

Оплату наличными же предпочитают мужчины без высшего образования и оценивающие свое материальное положение как низкое. Чаще всего они проживают в небольших городах с населением меньше 100 тысяч человек, расположенных в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

Оплату наличными предпочитают люди старшей возрастной группы, у которых отсутствует финансовая грамотность. Всего в опросе приняли участие пять тысяч человек в возрасте от 18 лет из 53 российских регионов