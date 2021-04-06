Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в нашей стране, сообщил сайт RT.

На первом месте оказалась должность главного инженера угольной компании в столице. Зарплата специалиста составляет от 250 тысяч рублей. Также в список вошла вакансия оператора производства на цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области. Оплата труда доходит до 220 тысяч рублей. Помимо прочего, в Якутске на три месяца ищут сварщика Национального агентства контроля сварки с опытом работы от трех лет. Соискателю обещают зарплату от 165 тысяч рублей.

Жителям Москвы предлагают работу обивщика мягкой мебели за 150 тысяч рублей в месяц. Вакансия инженера-лаборанта по ремонту дорожного покрытия в Якутске предлагает кандидату оклад в размере 150 тысяч рублей.

Кроме этого, в перечень высокооплачиваемых вакансий апреля вошли должности машиниста буровой установки в Красноярске (150 тысяч рублей), начальника производства во Владимире (до 100 тысяч рублей) и специалиста на предприятие тяжелого станкостроения в Краснодаре (порядка 100 тысяч рублей).