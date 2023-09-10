Деньги 10 сентября 2023, 13:36 Аналитики на ВЭФ рассказали о рисках изменения ключевой ставки SberCIB: ЦБ будет удерживать ключевую ставку на уровне 12% в ближайшее время РИА «Новости»

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Центробанк будет фиксировать ключевую ставку на уровне 12% в ближайшие месяцы. Такие прогнозы дали «Ленте.ru» аналитики SberCIB Investment Research в рамках Восточного экономического форума.

По их словам, сегодняшний уровень ключевой ставки считался высоким, поэтому дополнительно повышать его не будут. Специалисты выразили мнение, что Банк России заявлял об увеличении ставки, чтобы подтвердить видимость ужесточения финансовых условий.

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При этом аналитики SberCIB добавили, что риск повышения ставок все-таки есть.

«Например, он может реализоваться, если курс рубля к доллару в предстоящие дни закрепится выше 100, несмотря на объявленное увеличение продажи валюты Банком России за период с 12 по 22 сентября», — указали специалисты.

Ранее ЦБ допустил возможность увеличения ключевой ставки в сентябре. По словам зампредседателя Центробанка Алексея Заботкина, проинфляционные риски в России по-прежнему остаются значительными.