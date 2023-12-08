Деньги 08 декабря 2023, 15:41 Аналитики «МегаФон»: продажи подержанных смартфонов в России выросли за 2023 год в 4 раза «МегаФон»: рынок восстановленных смартфонов в России увеличился в 4 раза Unsplash

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В России стали чаще покупать восстановленные смартфоны. С начала 2023 года их продажи увеличились в четыре раза в денежном выражении и в два с половиной раза — в количественном, сообщил «МегаФон».

«Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растет и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать их в зачет части стоимости новых гаджетов», — заявил директор департамента по стратегии и развитию продаж Давид Борзилов.

Средняя стоимость восстановленного телефона в объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota составила 15 тысяч рублей.

Самым популярным брендом стал Samsung, на втором месте — Apple, на третьем — Xiaomi. Продажи первого выросли в 2,3 раза, доля второго увеличилась в 2,5 раза, а третий показал четырехкратный прирост.

Чаще остальных россияне покупали iPhone 8, Samsung Galaxy A50 и Galaxy A32. Среди популярных моделей также iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9 °C.

Восстановлением смартфонов в «МегаФоне» занимается дочерняя компания Smart Bazar. Выкупленные аппараты проходят перед продажей диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам, при необходимости специалисты заменяют в них некоторые компоненты.

На все устройства действует гарантия. В следующем году оператор рассчитывает увеличить продажи восстановленных смартфонов еще на 50%.