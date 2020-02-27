Аналитики: из-за коронавируса цены на нефть могут дойти до 50 долларов за баррель
По данным издания, стоимость нефти марки Brent упала ниже 52 долларов за баррель. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, распространение коронавируса вне КНР может парализовать промышленное производство, как в Европе, так и в азиатских странах.
«МВФ уже заявляет, что последствия эпидемии затронут все производственные цепочки и значительно снизят показатели темпов роста в мире», — обратил внимание специалист.
В свою очередь главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович предположил, что цены на нефть могут дойти до отметки 50 долларов в ближайшие дни. По его мнению, вероятность такого сценария — 50 на 50.
«Если увидим, что происходит реальное ухудшение макроэкономической ситуации в Европе, Южной Корее, Японии, США, — это будет серьезный удар для рынков. Тогда возможна коррекция фондовых бирж на 10–15%, и в этой ситуации реально движение сырьевых котировок ниже $50», — пояснил Покатович.