Аналитики: до конца 2019 года рубль должен быть в порядке

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев напомнил, что во все времена было популярно хоронить рубль, однако сейчас, по его мнению, для этого нет серьезных оснований.

«Риск дефолта находится на минимальном с 2007 года уровне, что в совокупности с профицитным бюджетом, большими резервами и стабильной макроэкономикой будут способствовать интересу к отечественным бумагам и положительно влиять на курс рубля», — пояснил специалист.

В свою очередь специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз выразила уверенность, что до конца года рубль должен быть в порядке. Она указала, что политика РФ, направленная на отказ от доллара, ожидает свои плоды, а цены на нефть подают сигналы для уверенности российской валюты.

«Но финансовые рынки зависят от геополитических факторов, а наша экономика от главного дохода — цен на черное золото», — обратила внимание Мороз.