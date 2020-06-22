Аналитики: богатство жителей России составило 90% ВВП страны

В 2019 году частное финансовое богатство россиян достигло 1,6 триллиона долларов. За последние 20 лет эта сумма выросла в 16 раз и составила 90% ВВП России за прошлый год. Не исключено, что часть из нее находится в офшорах.

Данные о финансовом состоянии жителей РФ привели аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), на отчет которой сослался сайт РБК. В переводе на рубли указанная ими сумма равняется 99 триллионам рублей по курсу на конец 2019-го.

Совокупное частное богатство, каким его видят в BCG, представляет собой финансовые активы взрослого населения страны. Это и наличные средства, и депозиты, в том числе валютные. Сюда же относятся облигации, акции, инвестиционные фонды, пенсии и страхование жизни.

С конца 1999 года объем личных финансовых состояний россиян только увеличивался. Вырос он с 0,1 до 1,6 триллиона долларов — в 16 раз. И это несмотря на третий спад в экономике России за последние 12 лет.

Опираясь на данные Банка России, в BCG пришли к выводу, что порядка 25% финансового богатства россиян — около 440 миллиардов долларов — хранится за рубежом, и это офшорные активы.

ВВП нашей страны за 2019 год равнялся 110 триллионам рублей. Объем частного богатства жителей РФ — 90% от этой суммы.