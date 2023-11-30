Деньги 30 ноября 2023, 15:41 Аналитик Журавлев посоветовал вкладывать деньги в облигации

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Начальник отдела аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев назвал лучший способ инвестирования. С точки зрения соотношения риска и доходности интерес представляет вложение денег в облигации, отметил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Россиянам, которые боятся не получить прибыль и рассматривают небольшой срок инвестирования, специалист посоветовал приобрести краткосрочные облигации Министерства финансов РФ.

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В качестве альтернативы Журавлев предложил размещать накопления на банковских депозитах. Однако при досрочном изъятии средств инвестор теряет процентный доход, напомнил аналитик.