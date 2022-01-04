Аналитик Жильников: В 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам

Американская валюта доллар в 2022 году продолжит укрепляться по отношению к другим мировым валютам. Об этом агентству «Прайм» сообщил главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников.

По мнению Жильникова, нынешняя ситуация на американском рынке способствует оттоку денежных средств в стабильные активы, в том числе в доллар в виде наличности.

Позиции рубля к доллару являются не самыми надежными. По словам экономиста, курс будет в районе 76,5 рублей за доллар на конец 2022 года и 75,5 рублей в среднем за следующие 12 месяцев.

Он отметил, что предпосылки к росту рубля все равно есть, но российская валюта подвержена многим внешним факторам — цене на нефть, ситуации с коронавирусом и геополитике.

Напомним, ранее эксперт кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа рассказал, что самой стабильной валютой в 2021 году оказался швейцарский франк.