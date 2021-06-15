Аналитик заявил, что частные инвесторы понесут убытки из-за непрофессионалов

Из-за наплыва неквалифицированных инвесторов многие представители данной отрасли могут понести убытки. Таким мнением поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас на рынке 13 миллионов частных инвесторов, только у 5,7% из них общий уровень активов на счетах составляет примерно 84%. Это означает, что на рынке примерно 10 миллионов инвесторов имеют очень маленькие активы», — заявил Абрамов.

По словам эксперта, это означает, что инвесторы либо проиграют рынку в данном вопросе, либо понесут значительные убытки. Он отметил, что многие инвесторы не имеют достаточного уровня финансового образования, а также располагают маленькими финансовыми вложениями. Такие качества являются их минусом.