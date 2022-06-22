Аналитик высказался о ситуации на валютном рынке

Директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко обсудил с RT ситуацию, которая сложилась на валютном рынке.

«Мы видим достаточно рекордные данные по экспорту, в то же время по-прежнему существует проблема с импортом», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что это накладывает структурные проблемы, которые есть с торговым балансом. Отмечается, что налоговый период оказывает поддержку рублю.

«В конце месяца мы видим традиционное давление на курсы со стороны экспортеров, которые какую-то валютную выручку, пускай не всю, но тем не менее, реализуют на бирже», — продолжил Манаенко

По его словам, сейчас на рынке некоторое затишье, и вероятна либо стабилизация, либо резкий отскок курсов наверх.