Аналитик Виталий Исаков посоветовал не хранить деньги в валюте | 360°

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Аналитик Виталий Исаков посоветовал не хранить деньги в валюте

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Хранить деньги в валюте в сложившихся обстоятельствах довольно опасно. Таким мнением поделился директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, на данный момент США могут наложить ограничения на использование долларов в России. Из-за замороженных активов пользователь просто не сможет воспользоваться валютой на брокерском счете.

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Эксперт подчеркнул, что в качестве альтернативы пользователи могут приобрести инструмент, торгующийся на Мосбирже в долларах или евро. Кроме того, хранить деньги можно в наличных деньгах, передали «Известия».

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