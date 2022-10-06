Аналитик Верников назвал возможные сроки появления валюты, способной заменить доллар | 360°

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Аналитик Верников назвал возможные сроки появления валюты, способной заменить доллар

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Финансовый аналитик Андрей Верников рассказал агентству «Прайм», что на создание валюты, которая способна заменить доллар в качество мировой резервной валюты, потребуются десятилетия.

По мнению Верникова, сейчас даже европейская валюта не может стать подобной альтернативой.

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«С одной стороны, у многих стран из этой группы большие долларовые долги, с другой стороны — часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается», — цитирует специалиста RT.

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Он заметил, что циклы ослабления и укрепления доллара постоянно чередуются. По его словам, в какой-то момент развивающие страны страдают, а потом снова выигрывают.

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