Аналитик Верников назвал возможные сроки появления валюты, способной заменить доллар | 360°

Деньги 06 октября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик Верников назвал возможные сроки появления валюты, способной заменить доллар

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Финансовый аналитик Андрей Верников рассказал агентству «Прайм», что на создание валюты, которая способна заменить доллар в качество мировой резервной валюты, потребуются десятилетия.

По мнению Верникова, сейчас даже европейская валюта не может стать подобной альтернативой.

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«С одной стороны, у многих стран из этой группы большие долларовые долги, с другой стороны — часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается», — цитирует специалиста RT.

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Он заметил, что циклы ослабления и укрепления доллара постоянно чередуются. По его словам, в какой-то момент развивающие страны страдают, а потом снова выигрывают.

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