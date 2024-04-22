Деньги 22 апреля 2024, 15:07 Аналитик Васильев: ЦБ с вероятностью 70% сохранит ключевую ставку на 16%

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Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев дал прогнозы, связанные с решением Банка России по ключевой ставке 26 апреля. ЦБ сохранит ее на уровне 16% с вероятностью 70%, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, организация также может повысить ключевую ставку до 17%. Реализация рискового сценария зависит от темпов роста инфляции, пояснил специалист.

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Васильев добавил, что в целом скорость роста цен в РФ снижается. Базовая инфляция в марте упала до 6,1%, добавил RuNews24.