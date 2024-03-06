Деньги 06 марта 2024, 17:40 Аналитик Васильев связал падение курса евро ниже 98 рублей с общим укреплением рубля

Читать 360tv в

Курс европейской валюты снизился до 98 рублей. Это связано с укреплением рубля в последние полторы недели, сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, за этот период отечественная валюта укрепилась к евро, доллару и юаню на 3%. Этому поспособствовали февральский налоговый период, высокие цены на нефть и обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, сообщил сайт kp.ru.

Реклама

«Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях», — отметил аналитик.