Аналитик Васильев рассказал, какие факторы могут подорвать лидерство доллара на рынке

Попытки США угрожать своим оппонентам отключением от долларовой системы лишь подрывают лидерство иностранной валюты на мировом рынке. Таким мнением поделился главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Об этом сообщил «Прайм».

Еще одним фактором уменьшения доминирования доллара является решение торговать сырьем и другими товарами за национальную валюту. Кроме того, вместо доллара все более актуальными становятся цифровые валюты, передал сайт kp.ru.

«Даже МВФ признает, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе», — заявил он.