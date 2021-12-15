Аналитик Васильев перечислил минусы укрепления рубля

Укрепление национальной валюты несет в себе не только плюсы, но и минусы. Об этом «Прайму» рассказал аналитик Михаил Васильев.

«Например, многолетние пики по ценам на сырье в рублях в этом году помогли нарастить расходы бюджета и увеличить социальные выплаты. При этом Минфину не пришлось много занимать на рынке и давить на рыночные ставки. Напротив, при укреплении рубля доходы бюджета могли бы сократиться, вслед за ними и расходы. А давление на долговой рынок — возрасти», — рассказал эксперт.

Кроме того, рост рубля способствует избыточному притоку спекулятивного капитала из-за границы. Это может временно усилить рубль, но после оттока иностранного капитала из страны произойдет его резкий обвал, написало ИА Nation News.