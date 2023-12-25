Деньги 25 декабря 2023, 18:47 Аналитик Варьяш заявил о необходимости создавать новые международные финансовые механизмы

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На сегодняшний день в мире разрушены все международные финансовые механизмы, нужно создавать новые. Такое мнение выразил финансовый аналитик, доктор экономических наук Игорь Варьяш в эфире радио Sputnik.

Заморозка на Западе активов частных российских инвесторов стала одним из болезненных последствий антироссийских санкций. По словам эксперта, при этом Центробанк ранее уведомлял физических лиц о рисках операций с зарубежными активами.

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«Что такое заморозка? Это по сути ограбление. <…> Никаких железобетонных правил нет — их и раньше-то не было, а сейчас тем более. Правила все нарушают — и те, кто их вводит, и те, кто их обходит», — отметил Варьяш.