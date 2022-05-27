Аналитик Тузов заявил, что спрос на валюту в России может ослабить рубль

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов прокомментировал ситуацию на российском валютном рынке. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По словам эксперта, рубль может ослабнуть к доллару при отметке в 70. Связано это, по его словам, с увеличением Центробанком ключевой ставки до 11%, а также с наращиванием импорта. В стране возникнет резкий спрос на валюту, за которым последует ослабление рубля, написала «Экономика сегодня».

Тузов также прокомментировал последние результаты торгов на Московской бирже. По его словам, в течение двух недель появился заметный спрос на доллар.