09 января 2024, 16:04
Аналитик Тумин: западные валюты ждет проверка на прочность
Директор рынков РФ и СНГ fam Properties Валерий Тумин спрогнозировал курс доллара и евро. Об этом сообщил RT.
По словам аналитика, в ближайшее время западные валюты ждет проверка на прочность. Объясняется это общей неопределенностью на мировом рынке, добавил эксперт.
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Он предположил, что до весны возможны следующие котировки: 85-87 рублей за доллар, 95-96 рублей за евро. Ближе к лету курс валют пойдет в рост, считает Тумин.
Евро
Доллары США
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