Деньги 09 января 2024, 16:04 Аналитик Тумин: западные валюты ждет проверка на прочность

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Директор рынков РФ и СНГ fam Properties Валерий Тумин спрогнозировал курс доллара и евро. Об этом сообщил RT.

По словам аналитика, в ближайшее время западные валюты ждет проверка на прочность. Объясняется это общей неопределенностью на мировом рынке, добавил эксперт.

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Он предположил, что до весны возможны следующие котировки: 85-87 рублей за доллар, 95-96 рублей за евро. Ближе к лету курс валют пойдет в рост, считает Тумин.