Аналитик: Центробанк станет основным риском для рубля и рынков России

Покатович отметил, что внешние факторы риска и неустойчивые внутренние драйверы могут негативно повлиять на финансовую ситуацию в России из-за активного снижения ключевой ставки ЦБ в 2020 году.

«Замечу, что стимулирующий эффект для экономики РФ со стороны агрессивного снижения ключевой ставки может быть не столь существенным. Рост экономики фактически является производной от эффективности программы нацпроектов, а также успехов по снижению структурных ограничений за счет реформ в перспективе. С учетом этого чрезмерная мягкость ЦБ может не привести к ускорению экономического роста и станет фактором возвращения уязвимости российских финансовых рынков», — уточнил аналитик.

Он обратил внимание на то, что российские рынки и рубль показывают достаточно высокий уровень инертности к усилению внешнего негатива. На их состоянии сказываются и вирусные опасения инвесторов.

«Очередное умеренное снижение ставки не стало для иностранных инвесторов масштабной предпосылкой для изменений спроса на российские активы. Более того, в перспективе ближайших месяцев, при отсутствии кризисных явлений на мировых рынках, присутствие иностранного капитала в РФ может усилиться или же, как минимум, остаться на текущих высоких уровнях. Одним из базисов поддержки зарубежного спроса на российские бумаги, в особенности, долговые, в настоящий момент выступает сигнал ЦБ о наличии возможностей для дальнейшего снижения ставки, что также продолжит способствовать ценовому росту долгового рынка РФ», — пояснил Покатович.