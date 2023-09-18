Деньги 18 сентября 2023, 19:17 Аналитик Тимошенко спрогнозировал, что курс юаня не поднимется выше 14 рублей до конца сентября

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Волатильность на валютном рынке сохранится до конца сентября. Об этом РИАМО рассказал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, начало месяца выдалось для китайского юаня непростым. Но благодаря ряду принятых властями мер курс удалось стабилизировать. Поэтому до конца сентября курс юаня будет находится в диапазоне от 12,5 рубля до 14 рублей.

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