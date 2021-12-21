Аналитик Сысоев рассказал, когда выгодно хранить средства в валюте

Хранить средства в валюте выгодно только тогда, когда речь идет о долгосрочных накоплениях. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал аналитик Дмитрий Сысоев.

Если вы собираетесь копить несколько лет на крупную покупку — имеет смысл перевести средства в валюту. Однако если речь идет о краткосрочных накоплениях, разница между курсами продажи и покупки валюты сделает обмен невыгодным.

«При желании осуществить покупку в ближайшие полгода переводить деньги в валюту не имеет смысла. Вероятность потери части отложенных денег по причине отличающегося курса продажи и покупки валюты больше, чем риск резкой девальвации рубля. Если же речь идет о накоплении средств на „глобальные“ покупки, которые будут осуществляться приблизительно через пять лет и более, тогда стоит конвертировать накопления в иностранную валюту», — пояснил эксперт.