Аналитик Сыроваткин посоветовал не хранить сбережения в долларах и евро | 360°

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Аналитик Сыроваткин посоветовал не хранить сбережения в долларах и евро

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Хранение сбережений в долларах и евро становится все менее надежным для россиян. об этом в разговоре с агентством «Прайм» сказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

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Причин беспокоиться несколько. Как отметил эксперт, наличная валюта сейчас не приносит дохода. А за ее хранение на счетах приходится платить комиссию. Наконец, счета с зарубежными валютами могут заморозить по причине санкций, отметил RT.

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