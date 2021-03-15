Аналитик спрогнозировал возвращение доллара к показателям прошлого лета

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб заявил, что доллар может опуститься до показателей лета прошлого года, сообщило РИА ФАН.

В ходе последних торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 72,9975 рубля. Иосуб пояснил, что курс рубля поддерживается ростом нефтяных котировок. Так, увеличение цены на нефть марки Brent длится с начала ноября 2020 года. Локальный максимум был зафиксирован 8 марта. В последующие дни нефть торговалась примерно по 69 долларов за баррель.

Как считает специалист, если стоимость топлива сохранится на нынешних уровнях или пойдет выше, то доллар опустится ниже отметки 72,6 рубля впервые с конца июля прошедшего года. Уточняется, что тогда следующей целью для укрепления отечественной валюты станет уровень 70,5 рубля за доллар.