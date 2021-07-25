Аналитик спрогнозировал курс рубля после отказа от доллара

Банк России постепенно снижает доллар в своих золотовалютных резервах и, возможно, заменит его полностью, увеличив долю в евро, юанях и золоте. Однако, по словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, рубль продолжит быть обеспеченной валютой даже без доллара в резервах.

На курс рубля, по мнению Тузова, влияет не только его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов, но и баланс спроса на валюту со стороны экспортеров, импортеров, банков и населения.

В беседе с агентством «Прайм» Тузов отметил, что экспортеры не спешат обменивать всю входящую валюту на рубли, что вместе с падением нефти поддерживает слабость национальной валюты к доллару. По его мнению, эта ситуация в ближайшее время не изменится.

Доллар все меньше фигурирует в операциях между странами и многие государства предпочитают осуществлять сделки в других валютах. На господствующее положение американского доллара оказали сильное влияние появление евро, а также закрепление юаня в качестве второй или третьей резервной валюты в международных резервах.