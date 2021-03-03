Аналитик спрогнозировал курс доллара в марте
Аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов заявил, что рубль вырастет в марте. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».
По его словам, курс в среднем находится в районе 74 рублей за доллар.
«По мере постепенного выхода мировой экономики из кризиса, восстановления спроса на нефть и запуска новых бюджетных стимулов в США, скорее всего, рубль продолжит расти и будет двигаться в направлении 72 за доллар», — пояснил эксперт.
Он добавил, что евро также подешевеет в марте и будет стоить 88−89 рублей или даже немного меньше.