Аналитик спрогнозировал курс доллара в марте

Аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов заявил, что рубль вырастет в марте. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».

По его словам, курс в среднем находится в районе 74 рублей за доллар.

«По мере постепенного выхода мировой экономики из кризиса, восстановления спроса на нефть и запуска новых бюджетных стимулов в США, скорее всего, рубль продолжит расти и будет двигаться в направлении 72 за доллар», — пояснил эксперт.

Он добавил, что евро также подешевеет в марте и будет стоить 88−89 рублей или даже немного меньше.