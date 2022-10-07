Аналитик спрогнозировал краткосрочное ослабление рубля | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 13:33 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик спрогнозировал краткосрочное ослабление рубля Аналитик Зварич: рубль начнет слабеть после падения доходов от экспорта РИА «Новости»

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Ослабление рубля начнется после падения доходов от экспорта, считает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. До конца следующей недели возможно давление на национальную валюту, что приведет к росту основных мировых валют, отметил эксперт в беседе с «360».

«Поводом здесь может выступить пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Прохождение сентябрьского пика налоговых выплат снижает необходимость компаний в рублевой ликвидности», — добавил Зварич.

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Он предположил также, что инвесторы начнут закладывать уменьшение поступления валюты в страну со стороны экспортеров.

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Аналитик назвал ситуацию в мировой экономике по-прежнему сложной. По его мнению, на фоне повышения ставок ведущими Центробанками существуют риски перехода отдельных стран и регионов в рецессию. В этом случае на товарных рынках снизятся цены, а в результате будет падать и валютная выручка компаний, поставляющих на экспорт соответствующее сырье. Этот фактор тоже играет против национальной валюты.

«В сложившихся обстоятельства ожидаем некоторого ослабления рубля до конца следующей недели. В результате пара доллар/рубль попытается выйти в верхнюю половину диапазона 60-65 рублей», — спрогнозировал Богдан Зварич.

Он добавил, что ближе к концу месяца экспортеры активизируют продажи иностранной валюты в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 25 октября. Этот фактор до конца месяца будет поддерживать рубль. В итоге национальная валюта может «отыграть часть потерь», а пара доллар/рубль вновь вернется под отметку 62,5 рубля, считает аналитик.

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